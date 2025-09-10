As quase 12 horas do voto do Fux resumidas em cinco linhas

O supremo Fux absolveu Bolsonaro de tudo. Condenou Mauro Cid e Braga Netto por tentativa de abolição do Estado democrático de Direito, mas só isso. (E acha que a delação do Mauro Cid foi válida e que vai conceder os benefícios ao ex-faz-tudo). Absolveu também o almirante Garnier, Paulo Sérgio Nogueira, general Heleno e Anderson Torres. E sequer julgou Alexandre Ramagem, votando pela suspensão do seu julgamento (o deputado conseguiu que o Congresso evitasse que ele fosse julgado por todos os crimes).

Fux já chegou no julgamento fazendo as baratas voarem todas, dizendo que o Supremo não era competente para fazer o julgamento, que tudo devia ser anulado, que, no mínimo, tinha que ir para o Plenário. Mas ele foi além.

Disse que estão desvirtuando as organizações criminosas (que precisam envolver armas de fogo e planos seguidos de crimes, não coisa de um crime só).

Que não existem crimes separados de tentativa de abolição do Estado democrático de Direito e golpe de Estado.

Que, para ter um golpe, precisaria haver deposição de governo.

Que o Gonet, o procurador nada amigo-geral da República, não fez nem o básico para provar os crimes.