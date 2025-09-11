O nosso 11 de setembro: não vai ter indulto e nem anistia

Nunca antes na história. O nosso 11 de setembro estará nos anais como o dia em que o Supremo condenou um ex-presidente, um deputado federal, três generais e um almirante a décadas de prisão por tentarem dar um golpe de Estado. E, junto com a condenação, um recado: não vai ter anistia, nem indulto, nem perdão judicial. (Tarcísio e o Centrão agradecem?)

Bolsonaro, nosso ex, pegou 27 anos de prisão. Em regime fechado, o que significa prisão. (Vai para a Papuda? Ainda não se sabe, darling, mas, mesmo assim, só vai preso depois de todos os recursos). Votos de Xandão, Dino, Carminha e Zanin.

O maior recado veio da fala de Xandão (que estava inflado com o apoio de pelo menos outros cinco ministros supremos): "Não pode ter indulto, não pode ter anistia, não pode ter perdão judicial para alguém que tentou derrubar a democracia." Com isso, até Mauro Cid, o delator que entregou todo o esquema, pegou dois anos de prisão, mas em regime aberto. (Cid se deu muito bem, darling, e foi exatamente a mensagem que o Supremo quis passar. Quem delatar esse tipo de crime vai se dar bem.)