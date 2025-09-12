A corrida maluca pelo espólio de Bolsonaro

O Elon Musk já saiu dizendo que o jovem foi radicalizado pela universidade. Levando em conta que Kirk discursava para milhares de estudantes, justamente em uma universidade, já fiquei confusa sobre o que ele estava falando exatamente.

Ainda nos Estados Unidos, uma jovem refugiada ucraniana foi brutalmente assassinada num trem por um homem negro que já tinha sido preso várias vezes. A morte violenta já virou caso para que a extrema direita criticasse o movimento "woke" (tipo, o que tem a ver o cool com as calças?)

Só sei que o deputado Nikolas Ferreira aproveitou o episódio para fazer mais um de seus vídeos virais e para dizer que a esquerda estaria formando pessoas violentas e imorais. O deputado foi ameaçado em tuíte por um estudante da Universidade Federal do Espírito Santo. "Nikolas, eu vou te matar a tiros." Obviamente, o sujeito foi preso pela polícia.

Também o supremo Dino foi ameaçado depois de pedir a condenação de Bolsonaro. "Nepal dando exemplo do que fazer", disse uma pessoa em um corte do vídeo do voto do ministro. "O Nepal mostrou pra todos nós brasileiros o caminho para acabar com vcs." Aff.

Para quem não sabe, a GenZ iniciou uma revolta popular no Nepal que derrubou o governo, botou fogo na casa de políticos, e em palácios e matou várias pessoas. Entre elas, a ex-primera-dama, que foi queimada viva. O governo de lá proibiu o uso de redes sociais. Não, darling, não foi regulação de redes. O governo proibiu que qualquer cidadão pudesse usar. Não dava nem para mandar mensagem no zap.

Senhor, hoje é sexta, e a gente aqui só falando de violência? Socorro! Onde eu acho alguma declaração leve para terminar a semana, BRASEW?