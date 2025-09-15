Anistia ou Papuda?

A República segue dominada por um assunto: o que acontece agora que Bolsonaro foi condenado? Teve de tudo nos últimos dias. Valdemar dizendo que nosso ex planejou, sim, um golpe (depois disse que foi mal interpretado). Kassab dizendo que apoia a anistia (mas não deixou claro que anistia seria essa). O supremo Gilmar Mendes falando que o voto do Fux foi prenhe de incoerências. Lula escrevendo no The New York Times. Dudu dizendo que quer ser o candidato. O governo Trump ameaçando o Supremo com novas sanções e o Supremo ameaçando que vai responder com a Papuda. E o amigo do Dudu dizendo: se rolar a Papuda vai ser uma pena, mas cada um que lute. Socorro, BRASEW. Haja resumo.

Comecemos pelos Estados Unidos da América. Marco Rubio, que é o secretário de Estado, chefe da diplomacia americana, e que, no fim das contas, é a pessoa que tem imposto sanções contra os ministros supremos, foi para a Fox News dizer que vai haver, sim, uma resposta dos EUA por causa da condenação do nosso ex.