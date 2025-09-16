Engenheiros da Blindagem

PEC é uma proposta de lei que muda a Constituição. E a tal PEC da Blindagem que está tramitando no Congresso (terá que ir ao Senado) vai servir, como o apelido já diz, para blindar parlamentares da Justiça. Pela proposta aprovada pela Câmara, deputados e senadores continuam com foro privilegiado no Supremo, mas não poderão ser processados criminalmente sem o aval dos parlamentares.

Se forem presos em flagrante por algum crime inafiançável, poderão ser soltos pelo próprio Congresso em 24 horas e com um detalhe sórdido: por meio de votação secreta. Sim, você não ficará sabendo como cada deputado ou senador votou. E ainda vai dar foro privilegiado para presidentes de partidos (leia-se Valdemar Costa Neto, do PL, e Antonio Rueda, do União Brasil).

Pra ser sincero

Não espero que você

Minta

Não se sinta capaz

De enganar

Quem não engana

A si mesmo

Quem acompanha sempre a TixaNews há de se lembrar que há algumas semanas os deputados tentaram votar a tal PEC. Quando os bolsonaristas ocuparam a cadeira do Huguito Motta, eles fizeram um acordo com Lira, o eterno Arthurzito, dono da Câmara frigorífica, de que a tal PEC seria votada.

Huguito garantiu que não tinha feito acordo nenhum e, de repente, estava botando prioridade na pauta. Recuaram. Mas agora voltaram com a carga e os votos todos. Aprovaram em primeiro turno por 353 votos (para uma PEC, são necessários 308). E outro detalhe sórdido: o governo liberou sua base para votar como quisesse. Dizem que, com isso, garantiu que não haverá votação da anistia nesta quarta.

Pra ser sincero

Não espero que você

Me perdoe

Por ter perdido a calma

Por ter vendido a alma

Ao diabo