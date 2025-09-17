Alcolumbre parte para o confronto com Dudu Bolsonaro

Foi um tal de acordo para cá (se alguns petistas votassem a favor da PEC da Blindagem, cairia a anistia), de acordo para lá (o PT não deu todos os votos combinados e foi um auê. Mas o PL garantiu tudo, até o voto secreto). Teve uma manobra discutível para permitir o voto secreto depois que já tinha sido rejeitado. E, no fim, tudo isso fazia parte da negociação sobre votar ou não votar a urgência da anistia. E eis que a anistia entrou mesmo na tal pauta urgente, aprovada por 311 votos, bem mais do que os bolsonaristas esperavam.

Quando um projeto entra na pauta de urgência, significa que ele não segue o tal rito normal que Alcolumbre mencionava há pouco. Um relator é escolhido pelo presidente da Câmara, o texto é feito por esse relator e, depois, o projeto vai diretamente para votação no Plenário (e, mesmo sendo urgente, pode demorar semanas para ser votado).

O que acontece é que não dá para saber se foi mesmo o governo que foi derrotado ou se foram os bolsonaristas. Hugo Motta explicou que a votação era só para a urgência e não se comprometeu nem com o teor do texto, nem com quem seria o relator do projeto (que é quem vai fazer o texto).

Vai ter o que no texto? Uma anistia ampla, geral e irrestrita que chegue a Bolsonaro ou apenas redução de penas? Até o Lula andou falando hoje com sua base no Congresso que apoiaria uma redução de penas. E a outra pegadinha para os bolsonaristas é o nome do relator. Até o fechamento desta edição, circulava que o relator será o Paulinho da Força, do Solidariedade (vocês lembram que ele era o papagaio de pirata do Eduardo Cunha? Será que estou lembrando errado?). E o Paulinho, dizem, é uma pessoa com interlocução no Supremo.

Mas vai saber qual é o acordo que está valendo agora (porque teve um monte de deputado petista apanhando mais do que gato em desenho animado depois de votar a favor da PEC da Blindagem).

E nunca esqueçamos que, no fim, terá que ir para o Senado, com um presidente que está pistola com os Bolsonaro.