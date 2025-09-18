PEC da Blindagem, Rueda e o PCC na Faria Lima

Tal 'coincidência' [não, darling, não é a coincidência do advogado do Bolsonaro —é a coincidência lá do começo do texto] reforça a percepção de uso político da estrutura estatal para desgastar a imagem da nossa principal liderança.

E eis que hoje o União Brasil exigiu a saída de todos os ministros do partido do governo Lula. O que eles querem sugerir com essa "coincidência"? Que o governo Lula estaria usando a Polícia Federal para vazar denúncias de políticos que estariam ligados ao PCC. Outro dia, o Ciro Nogueira (PP-PI) também apareceu em denúncia e também negou veementemente qualquer envolvimento com o PCC na Faria Lima.

Outra tal coincidência

A propósito, já que o União Brasil levantou esse tema das "coincidências", vale notar que a primeira tentativa de votar a toque de caixa a PEC da Blindagem foi feita às vésperas da megaoperação da Polícia Federal que inaugurou oficialmente a temporada do PCC na Faria Lima. Já que quem lê a Tixa adora um bastidor, eu te conto: o que tinha de gente que já sabia da operação que explodiu na Faria Lima não está no gibi.

Para os perdidos. Para quem está perdido e não sabe o que é a PEC da Blindagem, trata-se de uma proposta para alterar a Constituição que foi votada pelos deputados nesta semana e prevê que parlamentares só podem ser alvo da Justiça com a aprovação do próprio Congresso. E o projeto incluiu em seu texto que presidentes de partidos, mesmo que não sejam deputados (caso do Rueda), tenham direito a foro privilegiado.