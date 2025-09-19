Ressuscitaram até o Aécio para transformar anistia em dosimetria

Os bolsonaristas aprovaram com pompa e circunstância a urgência para a votação da anistia, nesta semana, e agora vão ter que engolir um "Projeto de Lei da Dosimetria". Sim, BRASEW, o deputado relator do projeto, Paulinho da Força (Solidariedade-SP), rebatizou o PL da Anistia depois de um jantar com Michel Temer e Aécio Neves (PSDB-MG). E o que isso significa? Que ressuscitaram até o Aécio para não dar anistia total para Bolsonaro.

A lógica é a seguinte: Bolsonaro será também beneficiado. Sim, Bolsonaro pode ter a pena reduzida. Mas não, não significa que não tenha que cumprir a pena na prisão. Como disse o Paulinho em uma entrevista à Rádio Eldorado hoje: "Se vai reduzir para que o Bolsonaro seja liberado, aí é outra coisa."

A bola foi cantada durante toda a semana. Gleisi "Narizinho" Hoffmann, que faz a articulação política do governo Lula, disse que uma redução de pena era razoável. Depois, foi Lula que disse que concordaria com redução de pena até mesmo para Bolsonaro. O Supremo já deixou claro que anistia não, mas dosimetria, quem sabe. Nunca esquecendo que Michel Temer foi quem botou o Xandão lá no Supremo.