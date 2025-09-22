Conje de Xandão leva sanção, Dudu leva denúncia e Centrão leva vaia

Como Deus e o mundo sabem, Dudu e seu amiguinho, o neto do Figueiredo (que foi o último presidente militar da ditadura), estão lá nos Estados Unidos dizendo que fazem um lobby do bem para salvar Bolsonaro pai da prisão.

Até agora não deu muito certo. Xandão perdeu os cartões de crédito (ele foi enquadrado na tal Lei Magnitsky, que se propõe a matar financeiramente aqueles que são atingidos por ela), mas condenou Bolsonaro mesmo assim. Ele, junto com a Primeira Turma do Supremo.

Até agora, de concreto, o que Dudu Bolsonaro conseguiu foi ser denunciado pela Procuradoria-Geral da República. A denúncia foi feita hoje pela PGR ao Supremo contra Dudu e Paulo Figueiredo (Jair e Malafaia ficaram de fora, mas a Procuradoria já disse que continua a trabalhar no caso). Os dois são acusados de tentar coagir a Justiça. Como se sabe, agora o Supremo pode aceitar ou não a denúncia, e só depois, então, fazer o julgamento. Mas eles estão nos EUA, então não tenho a mínima ideia de como isso vai se desenrolar.

Eis como Dudu se manifestou:



Vivemos nos Estados Unidos, sob a jurisdição, portanto, da Constituição americana, que na sua Primeira Emenda garante o direito de 'to petition the Government for a redress of grievances' (peticionar ao Governo para corrigir abusos e injustiças). E é exatamente isso que estamos fazendo --e continuaremos a fazer.

Que bom que o Dudu gosta pelo menos de alguma Constituição, né?

O céu de Magnit (Ah não, Tixa, você não mandou essa!)