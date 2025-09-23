Trump e Lula podem se encontrar na Foz do Amazonas

Ouvindo Lula e Trump na ONU, fica clara a diferença dos discursos.

Lula não citou Trump, mas deixou claro que se referia ao presidente americano quando disse que o Brasil esteve sob ataque e optou por resistir e defender sua democracia.

N ão há justificativa para as medidas unilaterais e arbitrárias contra nossas instituições e nossa economia.

Falou do julgamento de Bolsonaro como uma mostra da força da democracia brasileira, defendeu o multilateralismo entre países (numa crítica a Trump, que agora só negocia país com país), que democracia existe também com salários iguais entre homens e mulheres, defendeu o Estado Palestino, criticou ferozmente o genocídio em Gaza e pediu compromisso sério com as metas climáticas na COP30 (rolou até um "Cuba não é terrorista"). E ainda disse que a solução para Ucrânia e Rússia não seria militar.

Trump, por outro lado, disse que a mudança climática é a maior farsa da história. Que energia verde só leva os países à falência. Defendeu a exploração do petróleo. Rejeitou o reconhecimento do Estado Palestino e disse que isso seria dar uma recompensa ao Hamas. Trump ainda criticou os países da Europa que estariam ajudando a financiar a Rússia, comprando seus produtos.

Sem contar o tanto que Trump falou mal do Brasil, falando em corrupção judicial e censura a americanos.