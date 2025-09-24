Sim, Luizinho, a Câmara está exposta

A Câmara dos Deputados aprovou a toque de caixa e com ampla maioria a famosa PEC da Bandidagem (que pretendia blindar os digníssimos e nobres deputados de serem investigados por crimes). Inclusive com alguns votos do PT e de todos os bolsonaristas. Aí rolaram umas manifestações nas ruas. Nas redes, galera revolts total. Houve choro e ranger de dentes. Deputados se arrependeram de seus votos. E hoje o Senado fez o quê? Enterrou a tal Proposta de Emenda à Constituição. Enterrou, enterrada. Arquivada e pronto.

Mas o deputado Doutor Luizinho, do PP —o partido sob a tutela de Ciro Nogueira (PI) e Arthur Lira (AL)— achou que devia passar um recibo. E discursou: