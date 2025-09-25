Joesley, o dono da química

Joesley Batista é dono de frigorífico, de banco, de granja, de portos, de empresa de energia, de indústria de celulose, já gravou presidente, já foi preso, já contratou o Wassef, já foi maior doador da festa de posse do Trump, já foi doador de campanha do Trump, já foi o maior doador de campanhas no Brasil, e eis que agora parece que resolveu se aventurar no ramo da Química. Estão dizendo que foi ele quem andou buzinando para o Trump que Lula é um cara bem legal. Se segura, BRASEW, que o éNoite está começando misturando reacts e resumos da vida real.

Nota de introdução: o povo que odeia o Temer já anda dizendo "Tem que manter isso aí, viu?"

Nota de esclarecimento: Wassef era aquele advogado do Bolsonaro e que, no auge da crise das rachadinhas, abrigou o Queiroz em sua casa. Lembrou? Então, na época em que Bolsonaro era presidente, o Joesley teve a manha de contratar seus serviços de advogado. Muy bien. Sigamos.