O supremo Fachin cancela o after

Tarcísio se lançou candidato a presidente e já tinha até slogan: 40 em 4. Agora está todo pianinho porque não quer perder o apoio de Bolsonaro. Hoje foi visitar o nosso ex e garantiu que será candidato à reeleição para governador, e defendeu mais uma vez a anistia para pacificar o país.

Flavitcho, o filho 01 que é senador, deu a real do rolê: parece que Tarcísio vai mesmo receber o aval de Bolsonaro. O senador garantiu que a centro-direita vai estar junta (em outras palavras, parece que Dudu Bolsonaro dançou mesmo).

O presidente hoje apadrinha o Tarcísio, ele é do nosso campo político. Mas não haverá decisão nenhuma enquanto não soubermos o que vai acontecer com o projeto da anistia. Somente após o processo legislativo, com o seu desenrolar final, poderemos discutir nomes. Não há por que antecipar nada. Enquanto não resolvermos a questão da anistia, não há como tomar decisão com base em achismos ou torcida.

Israel e Gaza

Hoje Trump anunciou um plano de paz que foi amplamente aceito por Israel. O Hamas parece que não aceita muito. E daí Trump disse que, se o Hamas não aceitar, Israel vai ter que responder. Enfim, parece mais do mesmo, né? Mas o que não é mais o mesmo é o apoio da população americana. Uma pesquisa Times/Siena mostra que, se logo depois dos ataques terroristas promovidos pelo Hamas em 2023, 47% da população se dizia ao lado de Israel e apenas 20% ao lado dos palestinos, agora está assim: 34% estão do lado de Israel e 35% dos palestinos.