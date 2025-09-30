Quem vai resolver a crise do metanol?

A crise do metanol em bebidas destiladas tem a pinta de estar só começando. Pelo menos cinco pessoas morreram intoxicadas em São Paulo, e começam a aparecer casos em outros estados. Clubes e bares estão avisando seus clientes que vão parar de vender as bebidas por um tempo. Mas, como esta é uma newsletter sobre política, falemos sobre política. O que estamos assistindo neste momento é a mais um embate entre Tarcísio e Lula sobre quem vai ser o dono da crise (isso é que é confiança de que podem resolver o problema assim facilmente, né?). Pano de fundo: eleições 2026 na rua, BRASEW, e a segurança pública vai ser um dos principais temas da disputa.

O ministro da Justiça, Lewandas Lewandowski, anunciou hoje que a Polícia Federal vai investigar o caso sob a alegação de que o caso teria conexões com o PCC e não está restrito a São Paulo (o que daria a jurisdição para o governo federal). Uma teoria sobre o envolvimento do PCC veio de uma associação de combate à falsificação, de que o PCC poderia estar se desfazendo do metanol que sobra dos postos de combustíveis adulterados para enfiar em garrafas de destilados. (Já pensou se a moda pega? Matar os clientes?). O governo federal botou até o ministro da Saúde na jogada, dizendo que vão tentar comprar um remédio que ajuda a resolver a intoxicação.

Já o Tarcísio entrou um dia atrasado na história. Os esquerdistas encheram as redes dizendo que o governador não pôde ontem porque estava mais preocupado com Bolsonaro do que com a população. Fato é que, hoje, o governador desmarcou até agendas públicas para mostrar que está pronto para resolver o problema e saiu dizendo: não tem nada a ver com o PCC. Tarcísio viu a urgência porque ele já perdeu a comunicação no outro caso do PCC, o da Faria Lima.