Isenção do IR sempre foi prioridade. Ahã!

Precisamos lembrar que nosso Fernandinho Cabelo Haddad, ministro da Fazenda, tinha ido para a rede nacional de televisão dizer que mandaria a isenção do IR no ano passado. E o que fez Lira, nosso Arthurzito, que era, na época, o presidente da Câmara? Avisou ao Haddad que o projeto não iria passar de jeito nenhum, porque não rolaria taxar os super-ricos. Na época, o mercadinho reagiu ferozmente, dizendo que o governo só queria gastar. Haddad recuou e não mandou o projeto, que só foi neste ano.

Como na política o mundo não gira, ele capota, quem é o relator do projeto agora? Sim, ele, Arthur Lira, que agora defende que os super-ricos sejam taxados. Já sabem, né? Sim, BRASEW, tudo se resolve com as emendas que usam o dinheiro público para agradar parlamentares.

Mas tem um outro motivo básico para essa demora em se votar esse projeto. Essa é uma promessa de campanha de Lula e, portanto, todo o Congresso sabe que, ao aprovar esse projeto, Lula ganha pontos na corrida eleitoral. Ao mesmo tempo, os parlamentares não tinham como não votar, em algum momento, algo que isenta os mais pobres de pagarem Imposto de Renda.

Enfim, essa foi a confusão.

A próxima parada do projeto é no Senado. Mas, por lá, a relação de Lula com o presidente da Casa tem sido só amores.

Crise com crise