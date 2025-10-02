Eleição mode on

Só que (e por isso estou com dó) Sabino é o ministro que está cuidando da COP30, o megaevento do clima que vai ter em Belém. E Sabino é deputado por qual estado? Pelo Pará. E aí, quando ele achou que ia brilhar lá na sua terra com todo aquele turismo acontecendo, vai ter que deixar o governo.

Está tão difícil para o Sabino desembarcar que eu achei até que ele já tinha saído, mas parece que ele ainda está lá. Se alguém souber quando ele deixa o governo, avisa aí. E hoje ainda ele se rasgou em elogios para o Lula (desembarque fake que chama?). Lula tem segurado as pontas para manter a COP em Belém, mesmo com toda a confusão da questão de hotel caro, de delegação que não vem, essas coisas todas. (Sabino, companheiro, numa dessas é bom para a sua imagem sair antes. Vai saber como será essa COP.)

Arthurzito contra os ricos, quem diria

Arthurzito Lira, o ex-dono da Câmara Frigorífica (há controvérsias se ele é mesmo ex), colheu hoje os louros de ter sido o comandante que fez com que todo mundo votasse a favor de reduzir imposto dos pobres e aumentar imposto dos ricos. Olha que frase maravilhosa para dizer em um palanque. Lira, claro, poderá usá-la quando se candidatar a senador por Alagoas.

Detalhe nada aleatório: sabe a história de PP e União Brasil deixarem o governo? Lira deu entrevista para a GloboNews e não pareceu que está tão fora da base do governo assim. Mas é fato que o partido está dizendo que Fufuca, que é ministro do Lula e do PT, tem que deixar o governo até domingo.