Recompensa a Lira sai mais rápido que Pix

O projeto do IR que diminui o imposto dos pobres e aumenta o dos ricos nem foi aprovado ainda no Senado, mas o deputado Arthur Lira, nosso Arthurzito, eterno dono da Câmara frigorífica, já está sendo recompensado por sua eficiência. O deputado não só conseguiu tudo o que o governo queria no projeto aprovado na Câmara, como ainda obteve unanimidade dos deputados.

Lula, nosso atual e aquele que nunca antes na história, sancionou nesta sexta-feira uma lei que amplia o prazo para que parlamentares atinjam a idade mínima exigida para tomarem posse no cargo. Ganha um picolé de chuchu e uma lagartixa na parede quem adivinhar quem é o nepobaby que poderá ser beneficiado com a medida. Isso mesmo, o filho de Arthurzito.

O projeto de lei tramitou tão rápido na Câmara e no Senado esta semana que a gente até perdeu a notícia por aqui. Em três dias, ele foi votado pelas duas Casas e sancionado por Lula. Nem o Lira era tão rápido em fazer isso quando comandava a Câmara. Mais rápido do que isso, só a comunidade da Tixa no Zap. Você clica e já está dentro.