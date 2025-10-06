Que Trump é esse que deu o telefone pro Lula?

Dudu Bolsonaro ficou meio sem saída hoje e restou dizer que foi um "golaço" Trump ter botado Marco Rubio para ser o negociador das tarifas com o Brasil. Na tese de Dudu, Trump está em uma estratégia brilhante para enquadrar o Brasil e, ao indicar Rubio, botaria a corda no pescoço do Lula. Mas o que a população vê no noticiário e nas redes é um Donald Trump que se rasga em elogios a Lula, não dá uma palavra sobre caças às bruxas e julgamento de Bolsonaro e ainda dá seu telefone pessoal para o companheiro. Quer dizer, Dudu Bolsonaro nem tem mais a narrativa de que é o único com acesso à Casa Branca. Na dúvida aqui de quem foi o golaço.

Para os perdidos. Rubio é o secretário de Estado americano, bastante ligado à extrema-direita. Ele é o ministro do governo Trump que está aplicando as sanções contra o Xandão. Também é o principal interlocutor de Dudu Bolsonaro e seu amiguito Paulo Figueiredo.

A dúvida que se faz agora é se Rubio vai melar as negociações das tarifas (como pressupõe a tese de Dudu), ou se o fato de Trump colocá-lo na mesa significa justamente o contrário — que agora, além das tarifas, o governo americano também pode botar fim às sanções aos ministros supremos brasileiros?

Os fatos. Horas depois do telefonema, Trump se rasgou em elogios a Lula — disse que ele é um "bom homem" e que vai fazer negócios com ele. E Lula, claro, retribuiu na mesma moeda. Como diria Geraldo Alckmin: como é linda essa história! (Alckmin disse isso mesmo ou é só um meme? Me acode aqui.)

Trumpices