Só respira, Tarcísio!

Vai ter lobby bom assim lá na química dos Estados Unidos. As bets arrasam quando o assunto é lobby. Os parlamentares já deixaram claro que não vão deixar passar aumento de imposto para as bets. O Congresso está discutindo nesta semana a medida provisória do IOF (sim, isso ainda está na pauta). A medida está quase vencendo e o relator, um deputado do PT, para conseguir aprovar, retirou a parte que aumentava o imposto das bets de 12% para 18%. O presidente da Confederação Nacional da Indústria se indignou. E nem dá para dizer que ele está errado. Muito pelo contrário.

"Como podemos ser tão lenientes com as bets, tidas pela sociedade como uma grande mazela psicossocial? Toda e qualquer carga tributária que incide sobre o setor produtivo é transferida para o custo do produto, e quem paga é o consumidor", disse Ricardo Alban, o presidente da CNI.

Haddad, nosso Fernandinho Cabelo, ministro da Fazenda, que está de novo em meio a negociações sobre esse rolê do IOF, disse que o importante é que o acordo com os parlamentares prevê que passe uma cobrança retroativa de 30% para as bets. Então é isso.

A MP do IOF, o imposto sobre operações financeiras, passou apertada na comissão mista e, até esta quarta-feira, precisa ser aprovada nos plenários da Câmara e do Senado. A medida é importante porque dá mais receita para o governo. O Centrão, sempre o Centrão, não queria que a medida provisória avançasse para não dar justamente mais dinheiro para o governo em ano de eleição.

