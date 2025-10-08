Centrão querendo puxar o freio do Lula

Será que o Centrão vai ser isso mesmo? Anti-Lula em 2026? Não sabemos, porque Centrão, você sabe como é, né? Tem uns cinco centrões e uns 26 interesses diferentes. Só sei que tem um Centrão mais de direita que resolveu tentar puxar o freio de Lula, bem no dia em que a Quaest trouxe bons dados de aprovação do governo. Vem ler o melhor resumo da política de todos os dias. E, se quiser receber no Zap, é só clicar aqui.

É todo dia agora esse clima de eleição total, BRASEW. A Medida Provisória, proposta pelo governo, que compensaria o aumento de IOF sobre fintechs, investimentos e apostas, foi retirada da pauta pelo plenário da Câmara e morreu. Morte morrida. No jargão, a gente fala que a MP caducou. A tal MP ia botar uns bilhões a mais no orçamento do governo em 2026, ano de eleição!!!

Lula bem que tentou, na última hora, emplacar de novo a história de "os ricos pagarem mais impostos". Também disse que, caso os deputados não aprovassem a MP, não estariam atacando o presidente, e sim o país. E o líder do governo no Senado chegou a ameaçar fechar a torneira das emendas (aquele dinheirinho público que o governo libera para os parlamentares usarem em suas bases eleitorais). Mas não adiantou, a galera não deu a mínima.