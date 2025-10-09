A guerra de Trump pela Paz

Lula tentou correr para ser a miss Universo pela paz mundial, mas, pelo visto, é Trump que vai levar a faixa e a coroa. O líder do grupo terrorista Hamas declarou hoje que a guerra contra Israel já era. Cessar-fogo total, BRASEW. Em um acordo intermediado pelos Estados Unidos de Trump.

O tal líder, Khalil al-Hayya, disse que recebeu garantia dos States, leia-se Trump, de que o acordo de ontem vai encerrar o conflito, ou seja, que Israel vai parar de jogar bombas em Gaza e que os dois lados vão libertar os prisioneiros.

Mas, porém, todavia, entretanto, contudo, ainda era preciso que Israel ratificasse o tal acordo, e, para isso, Bibi Netanyahu precisou convencer seus 30 ministros a votar sim pela paz. Acontece que os ministros, que são de extrema-direita, não querem paz não, darling. The treta never ends. Mas rolou e Israel aprovou.