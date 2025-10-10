O novo embate do governo Trump com Xandão

Agora eles dizem que vão investigar quem fez isso, que não admitem esse tipo de erro e patati patatá. E fecham a nota dizendo que condenam veementemente qualquer uso indevido desta entrada falsa para apoiar a condenação ou prisão do Filipe ou de qualquer pessoa. Então tá, né? O Xandão que lute com essas informações.

A propósito, por coincidência, Xandão havia destituído os advogados de Filipe Martins no processo do golpe, alegando que eles estavam tentando atrasar o processo ao não apresentar a defesa de Filipe no prazo. Hoje, Xandão voltou atrás e deu mais 24 horas para os advogados. Vai ver todos estavam esperando essa notinha do Departamento americano de Imigração.

E Nobel da Paz vai para a Venezuela

O Nobel da Paz é sobre paz, e uma das primeiras declarações da vencedora do prêmio deste ano, Maria Corina, a principal opositora do regime ditador de Maduro na Venezuela, foi agradecer Trump por sua atuação no país. Viva a paz mundial. Estamos cheios de declarações hoje sobre o Nobel, que no fim não foi para o Trump.

A Casa Branca parece que ficou meio indignadinha. "O Comitê do Nobel provou que coloca a política acima da paz", e na sequência o porta-voz disse que Trump vai continuar fazendo acordos de paz, encerrando guerras e salvando vidas.