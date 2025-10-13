Miss Trump: o mestre da propaganda

E Donald J. Trump (J de João, eu juro) deitou e rolou na Cúpula da Paz que rolou hoje no Egito. Junto com os líderes do Catar, Turquia e Egito (só gente fina e ditadora), ele assinou o acordo de cessar-fogo entre o grupo terrorista Hamas e Israel. E, claro, declarou a "paz no Oriente Médio". É a Miss Universo.

Trump passou o dia em rede de TV mundial anunciando um acordo de paz, quando, na verdade, foi um acordo de cessar-fogo. (E tomara que vire mesmo a paz mundial, mas, por enquanto, é só um cessar-fogo.)

Detalhe nada aleatório: Israel e o Hamas não participaram do evento, só a título de curiosidade. Corre à boca pequena que Bibi Netanyahu não foi por conta da ameaça da Turquia e do Iraque em não participarem caso ele estivesse presente. E o Hamas, por quê, né? Eles são terroristas. (Mas não ouvi ninguém dizendo que não ia comparecer se o Hamas aparecesse.)