Moraes nas funções fiscalizatórias e inquisitórias

Com efeito, na célebre portaria do ministro Dias Toffoli — à época presidente do STF e quando se materializaram as ameaças a ministros, o primeiro ataque à sede do STF e os atos antidemocráticos e golpistas de matriz bolsonaristas — foi designado o ministro Alexandre de Moraes para as funções fiscalizatórias e inquisitórias, a dispor da Polícia Judiciária.

O STF inventou, no sentido terminológico de descobrir, o inquérito judicial. Uma inconstitucionalidade flagrante, pois o nosso sistema constitucional é acusatório. Para dar aparência de legitimidade, Toffoli forneceu interpretação abrangente ao regimento interno e ao poder de policiamento do STF.

Moraes, investido em poderes inquisitórios, chamou a si, a partir da portaria toffoliana, todos os procedimentos atinentes a atos golpistas e antidemocráticos. Usou até a vis atrativa da conexão probatória para reunir tudo. Até chamou para a sua competência (em primeira instância seria do juiz de garantias) os peculatos continuados, formação de organização criminosa e lavagem de dinheiro, com as digitais e a cabeça argentária de Jair Bolsonaro.

Com o atual sistema de "juiz de garantia", pode-se afirmar, sem erro, estar Moraes nessa específica função. Frise-se: função que a lei deixou fora o STF e nos casos de foro por prerrogativa de função.

Mais claramente. Para o primeiro grau de jurisdição, em nome da garantia constitucional da imparcialidade, o juiz da fase pré-processual (muito parecido ao juiz de instrução francês e ao antigo italiano do regime fascista do código de processo de mármore) tem atuação igual ao do ministro Moraes.