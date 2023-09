Se Lula não entender o básico, vai continuar o besteirol.

O étimo da palavra democracia vem do grego, da junção de duas palavras: demos (povo) e kratos (poder). Se é assim, ensina o saudoso constitucionalista europeu Giovanni Sartori, trata-se de sistema e regime políticos no qual é o povo que comanda. Como resumiu Abraham Lincoln, a democracia é o governo do povo, para o povo e pelo povo.

Ora, se o regime é do povo, tem ele legitimidade para conhecer as decisões dos juízes, seus representantes alçados à condição de órgãos do poder. A publicidade é a regra.

A nossa Constituição veda a Justiça secreta. Ela é púbica. Não se deve confundir publicidade com o segredo processual — este, no interesse social e restrito a casos de natureza especial, como os referentes às ações de direito de família (por exemplo, as investigações de paternidade). Assim mesmo, o segredo processual é a estranhos, e as partes privadas têm a garantia de conhecer o teor das decisões, que precisam ser motivadas. É pública para as partes, no caso.

Numa democracia, a Justiça decide em nome do povo. Em outras palavras, os 11 ministros do STF decidem em nome do povo. Os ministros são detentores do poder delegado pelo povo.

Um ministro do STF, em estado democrático, atua por representação. Foi o presidente da República, eleito pelo povo, que indica o ministro para o STF, e o Senado aprova ou não a indicação. Assim, um ministro do STF é magistrado, portanto, decide em nome do povo e o povo precisa saber das suas decisões.