Ao contrário do porão do teatro, onde habitava o famoso Fantasma da Ópera mostrado pelo cinema depois de extraído do romance ficcional do francês Gaston Leroux, vários fantasmas, segundo tradição oral, residem e circulam pelos salões e corredores do STF. Eles cumpririam a tarefa de lembrar fatos: guardiões da memória. Em especial as gloriosas, como o episódio dos ministros cassados pela ditadura militar por terem independência e imparcialidade.

Ao anular prova-provada de corrupções, em voluntário acordo de leniência da corruptora Odebrecht, que deu lugar no nosso Estado democrático ao poder dos ladrões, à cleptocracia, não percebeu Toffoli uma obviedade. Qual seja, a sua decisão, por contaminada pelo vício da parcialidade, da notória suspeição, é tão nula quanto a prova declarada por ele.

A propósito e com todas as letras, diz a lei processual penal ao disciplinar as nulidades: "A nulidade ocorrerá nos seguintes casos: I- por incompetência, suspeição ou suborno do juiz".

Parece certo que os fantasmas dos ministros nunca tiveram conhecimento de uma decisão a misturar o Direito com o sabujismo, que o jornal Folha de S.Paulo preferiu chamar de afago de Toffoli a Lula.

A suspeição de Toffoli é de clareza solar e não se limita à escolha do ministro para o STF e a sua decisão-discurso, laudatória e sabuja a Lula.

Em 2019 e como se sabe, Toffoli, em decisão desumana, impediu Lula de comparecer ao velório do irmão Vavá. Lula estava preso e tinha caído na desonra, em razão da Lava Jato manobrada pelos oportunistas Moro e Dallagnol. Era, à época, tido como heróico jogar pedra na Geni.