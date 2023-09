Dá para afirmar haver Cid entregue a chave da cadeia para o ingresso e custódia do ex-presidente Bolsonaro.

Na véspera da apresentação por Cid do documento de intenção em formalizar um contrato de delação premiada, Bolsonaro sentiu o golpe. E saiu-se com a estultice de a delação de Cid só poder ser limitada ao caso das fraudes com certificados falsos de vacinações.

Nunca a colaboração com a Justiça pode ser limitada. E, no caso Cid, não se limitarás às três suspeitas a pesar contra ele: vacinação, joias e golpismo do 8 de janeiro.

A colaboração com a Justiça objetiva sempre não deixar impunes os crimes.

Bolsonaro espera, apesar do nocaute, continuar em pé para novos combates. Tudo na esperança de os inevitáveis e futuros processos criminais tramitarem em primeira instância e com ele solto. Vai apostar na morosidade da Justiça e nos recursos à vitimologia.