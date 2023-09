Foragido sem sair da Sicília

Messina Denaro permaneceu foragido da Justiça italiana durante 30 anos, sem nunca ter tirado os pés da Sicília. O que mostra como a Cosa Nostra, a máfia siciliana, controla territórios e a sociedade, cujos membros mergulham em profundo silêncio quando são chamados para testemunhar. Nos territórios controlados pela Cosa Nostra, vale a sua lei e, por medo, os cidadãos silenciam. É a secular omertà — "a solidariedade pelo medo".

Desde 1993, Denaro está na lista internacional dos dez procurados mais perigosos e passou os seus últimos dez anos, mesmo foragido, residindo em Castelvetrano. Todos os dias, fazia compras no único supermercado da cidade e, mesmo assim, após sua prisão, o prefeito, em entrevista à RAI-tv, afirmou nunca ter cruzado com Denaro e que jamais soube de sua presença na cidade.

Quem é Messina Denaro

Messina Denaro, nasceu em 26 de abril de 1962, e hoje está no hospital penitenciário de Aquila, longe da Sicília e da pequena Castelvetrano. Sua sobrinha, que também é sua advogada, e a filha receberam permissão para permanecer ao seu lado. A segurança foi reforçada para se evitar qualquer tido de tentativa de resgate do mafioso.



Ele participou ativamente da guerra que a Cosa Nostra, sob chefia de Totò Riina, declarou contra o Estado italiano. Foram ataques com bombas e mortes em Roma, Milão e Florença. Ele também atuou nos assassinatos dos magistrados Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, em maio e junho de 1993, ambos foram dinamitados e com eles morreram os agentes da escolta -- entre eles, a primeira mulher integrante de uma escolta de magistrados antimáfia: Emanuela Loi.



Um crime que ficou marcado por sua violência foi o sequestro e assassinato de Giuseppe Di Matteo, que tinha doze anos na época. O menino era filho de Santino Di Matteo, um mafioso que passou a colaborar com a Justiça ao fazer delações premiadas às autoridades policiais. Santino foi avisado pela Cosa Nostra que o menino seria assassinado caso não se retratasse em juízo, em sessão de julgamento.



Santino manteve os relatos anteriores. Por ordem da cúpula mafiosa, -- com a presença de Riina e o seu herdeiro Messina Denaro -- o menino Giussepe Di Matteo, em 10 de janeiro de 1996, foi assassinado e o seu corpo dissolvido em ácido.