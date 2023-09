Atenção à duplicidade e às diferenças dos acenos dados por Aras a Bolsonaro e Lula.

Quanto a Bolsonaro:

Ao ministro do STF Alexandre de Moraes competiu a tarefa de verificar as formalidades legais do contrato de colaboração de Mauro Cid. Diante da inexistência de nulidades e presentes as formalidades exigidas pela lei, Moraes homologou o acordo.

Moraes atuou corretamente. Não tinha competência para ingressar no juízo sobre a oportunidade e a conveniência do acordo entre a polícia judiciária federal e Mauro Cid. Isso era da atribuição da polícia judiciária federal.

Ao homologar, Moraes reconheceu, com apoio na jurisprudência do STF, ser a polícia judiciária federal parte legítima para celebrar acordos com base no Direito Premial.

Quanto à legitimidade da Polícia Federal para celebrar acordos premiais, deve-se atentar à peculiaridade do sistema penal brasileiro. O inquérito policial é criação brasileira. O Brasil, e basta ler a Exposição de Motivos do Código de Processo Penal, criou, inventou, o inquérito policial.