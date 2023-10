Israel, se consumar o planejado pelo Hamas, com cumplicidade iraniana, cometerá crime contra humanidade. Não se trata de crime de guerra, pois, tecnicamente, estas ocorrem entre estados-nacionais: Rússia e Ucrânia.

O supracitado Rafael Lenkin, indicado por dez vezes para o Nobel da Paz, logrou motivar a então recém-criada ONU para trabalhar, em convenções, com definições sobre crimes contra a humanidade, de guerra e de genocídio.

Um seu discurso na ONU, ficou famoso: "Ninguém nasce odiando o outro pela sua origem, cor da sua pele ou religião".

A esta altura, o supracitado discurso de Lemkin leva à frase atribuída ao profeta Maomé, que, para os crentes islâmicos, subiu aos céus no seu cavalo no lugar onde está a sagrada mesquita de Al Aqsa (a operação do Hamas levou o nome de Tempestade Al Aqsa).

A frase atribuída ao profeta Maomé é a seguinte: " A tinta do estudioso é mais preciosa do que o sangue do mártir". Não falta inteligência a árabes e judeus.

Caso caia na armadilha do Hamas, o Estado nacional judeu irá trocar a sabedoria pela vingança de sangue.