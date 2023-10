Do lado do israelense Netanyahu, o troféu foi a eliminação de Ali Qadi, chefe da tropa de elite do Hamas e comandante dos ataques terroristas de 7 de outubro, com 1.300 mortos e 150 reféns, segundo números oficiais.

Preso em 2005 sob a acusação de matar e sequestrar civis israelenses, Qadi estava entre os mais de mil palestinos libertados por Israel em 2011 em troca do soldado Gilad Shalit que havia sido capturado pelo Hamas em 2006. Por cinco anos, Shalit ficou refém do Hamas e do Hezbollah.

Do lado do Hamas, os troféus são vídeos a difundir o medo, com base na matança de 7 de outubro e nos 105 reféns ameaçados de morte e humilhados.

Na verdade, os troféus servem para esconder crimes contra a humanidade e embalar o "já ganhou".

O governo de Israel, como sabem os grãos de areia dos 60% do território do país, deslocou o Exército da área de fronteira preventiva com Gaza para dar suporte aos ilegais assentamentos de colonos na Cisjordânia.

Tudo para agradar os fanáticos religiosos da coalizão de sustentação de Bibi Netanyahu.