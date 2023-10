Outra agência de espionagem a sucumbir foi o Shin Bet, responsável pela inteligência interna de Israel e dependente do Mossad em termos de informações, contra-informações e ataques.

No mundo dos 007 europeus e norte-americanos, fala-se de um relatório da CIA entregue ao Mossad para informar sobre agitações na faixa de Gaza, tendo o Hamas como protagonista.

Comenta-se, ainda, sobre encontro entre representantes do Irã e do Hamas em fevereiro passado. O informe de inteligência ressalta a participação de um terceiro não identificado.

Outra informação desprezada pelo Mossad: em abril último, no Líbano, o comandante da divisão iraniana do Quds, pertencente à Guarda da Revolução Islâmica, reuniu-se com membros do Hamas. O pasdaran (membros qualificados da Guarda Nacional do Irã) partícipe teria sido Ismael Qaani, homem da confiança do aiatolá Ali Khamenei, líder supremo desde 1989.

A respeito dessa reunião que está sendo chamada do "vértice da guerra", uma nota foi publicada, ainda em abril deste ano, pelo Wall Street Journal. O jornal falava em explosões e violência em Gaza.

Um ataque surpresa às instalações dos serviços de inteligência foi noticiada no jornal israelense Haaretz, no último verão. A notícia vazada deu conta de informação, que circulou dentro do governo, transmitida pelo general Shai Clapper, comandante na Galileia.