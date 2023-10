Pela parcialidade dos envolvidos, os balanços devem ser temperados, conforme recomendação avoenga, com um grão de sal.

Israel não tem interesse de contar sobre os soldados e oficiais mortos, pois seria indicativo de sucesso do Hamas.

Do lado do Hamas, o interesse é exagerar no número de civis mortos, com destaque para crianças e mulheres.

Israel informou haver atingido, nas últimas 24 horas, 320 alvos de forças combatentes do Hamas. Fala em ataques pontuais, em alvos dados como militares.

O Hamas apresenta mais dados do que Israel. Informa que 5.791 palestinos morreram desde o início dos ataques israelenses (não usa a palavra reação). Só nas últimas 24 horas teriam morrido 704 civis palestinos.

Outros dados do Hamas: 580 mil cidadãos buscaram refúgio e encontram-se em escolas geridas pela ONU. Superlotação no interior do hospital al-Shifa, com capacidade para 700 leitos: 5.000 estariam no seu interior e no aguardo de atendimento. Cerca de 45 mil permaneceriam no pátio externo.