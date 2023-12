A obra complexa foi, como se sabe por toda a região, construída sob coordenação de Mohammed Sinwar, irmão do líder regional do Hamas, Yahya Sinwar. Até as pedras de Jabalia sabiam do túnel e do responsável pela engenharia.

Mais ainda. Toda a inteligência egípcia sabia e informou Israel do ataque terrorista de outubro passado. Israel nem processou a informação.

O que isso revela? Simples: o governo Netanyahu desmantelou o sistema de segurança e de informações.

Israel não conta mais com o plus da competência, do profissionalismo, da disciplina. E os seus dois serviços de inteligência batem cabeça.

Israel emprega a força bélica bruta. Ataca às cegas. E não consegue poupar os civis palestinos, que não estão em guerra com Israel.

O apoio dos EUA a Israel, sob condições

O secretário Austin já teria transmitido a Netanyahu que a sustentação americana continuará, mas Israel terá de adotar novas táticas.