Esse general da Guarda Revolucionária iraniana residia nos arredores de Damasco e auxiliava na estabilidade do governo sírio após a guerra civil e a tentativa frustrada de anexação pelo grupo terrorista Isis (Estado Islâmico). O governo ditatorial sírio é, desde o tempo do genitor do atual ditador Bashar al Assad, de minoria alawita (derivação xiita), e o Estado Islâmico é sunita, como o Hamas.

No momento, os estudiosos do Direito Internacional (Direito das Gentes) preocupam-se com as incursões de Israel no Líbano em busca de terroristas do Hamas.

A cabeça obtida por Netanyahu ontem (2), Saleh al Arouri, não era a mais desejada, mas pode ser tida como a de um cadáver de excelência. Afinal, Arouri pertencia ao vértice do governo do Hamas e girava o Oriente Médio a dar entrevistas duras e a definir, equivocamente, o 7 de outubro como ato de resistência.

A meta de Netanyahu, como frisado neste espaço ontem, era Mouammed Deif, o fundador e operador das Brigadas Ezzedini Qassam, o braço armado do Hamas.

O plano B era Yahia Sinwar, líder regional, que tem residência no Catar e é suspeito de estar escondido no Egito após participar de reunião na Argélia com representantes do Hezbollah, de observadores iranianos e da Jihad palestina.

Saleh al Arouri

Nascido na Cisjordânia em agosto de 1966, restou expulso de Israel e da Cisjordânia depois de dez anos de cárcere. Arouri foi eliminado com emprego de um drone israelense. Estava morando em Beirute e foi atingido no prédio onde mantinha esconderijo.