Avacalhou-se com a ética constitucional. Daí, sobram os radicalismos e as desumanidades.

Com efeito, temos os portadores da insana bandeira com o lema "bandido bom é bandido morto", com exceção, para eles, dos milicianos abençoados pela família Bolsonaro, o ex-presidente e os rebentos parlamentares. As milícias, frise-se, praticam a justiça de mão própria e colocam-se no lugar da justiça estatal pública.

No campo radical de esquerda, possuímos, também, os que consideram os infratores criminais como heróis. Àqueles que rebelam-se contra as injustiças sociais do estado capitalista.

Como se sabe, o crime organizado tomou conta dos presídios brasileiros. E a polarização política usa isso para cooptar eleitores mal informadas, influenciados pelas emoções do momento.

No mundo civilizado, as "saidinhas" integram programas sérios para a individualização da execução e da expiação penais.

Pano rápido

Não temos no Brasil a humana e necessária individualização da execução penal (tarefas do Ministério Público e do Judiciário) e a da expiação criminal (das autoridades penitenciárias do poder Executivo).