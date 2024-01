Em pleno século XIX, vale conferir pela atualidade, aquilo que deixou escrito o referido Ihering:

Um dia os juristas irão se ocupar do direito premial e o farão quando, premidos pelas necessidades práticas, conseguirem introduzir essa matéria dentro do direito positivo. Fora da mera faculdade e do arbítrio, delimitando-o (direito premial) com regras legais precisas, elaboradas nem tanto no interesse do aspirante ao prêmio, mas sobretudo no interesse superior da coletividade.

Ronnie Lessa e a delação premiada

Para esclarecer os assassinatos da combativa vereadora Marielle Franco e do seu motorista Anderson Gomes, o direito premial entrou em cena.

O suspeito Élcio de Queiroz já fez uso dele. Agora, Ronnie Lessa, suspeito de ser gerente-operador do chamado "escritório do crime", também negocia a delação.

Espera-se ainda por outra. Seria a do bombeiro Maxwell Simões, dado como tendo monitorado os passos de Marielle, em auxílio a Ronnie Lessa.