Teoria do domínio do fato, aplicada no mensalão, complica vida de Bolsonaro

No mensalão, é bom lembrar, houve a divergência veemente em voto do então ministro do STF Ricardo Lewandowski, hoje ministro da Justiça e Segurança Pública.

À época, Lewandowski, empunhou a bandeira do garantismo. Bateu na tecla da condenação por presunção, sem provas, e quis reduzir a pó de traque a teoria alemã do "domínio do fato".

Foram deixados de lado por Lewandowski dois gigantes do direito penal alemão, reconhecidos internacionalmente, o falecido doutrinador Hans Welzel (da teoria finalista da ação) e o professor e jurista Claus Roxin.

A propósito, a teoria do domínio do fato foi fundamental para responsabilizar e punir a elite militar nazista que, na Segunda Guerra, atuou como "homem de trás" e negou ter ordenado as atrocidades que vitimaram judeus, homossexuais e ciganos.

Talvez, no caso da Abin paralela, Lewandowski opine, já sem toga, a favor da teoria do domínio do fato. Afinal, no apagar das luzes da sua carreira de magistrado do Supremo, ele deixou a garantia expressa na Lei das Estatais, e, por liminar escandalosa, arrombou portas para apadrinhamentos, em cabides de empregos, de políticos e amigos do rei, em boquinhas milionárias.

Domínio do fato

Coube a Claus Roxin a reengenharia da teoria do domínio do fato de Welzel. Roxin prefere chamar a teoria de "Autoria e Domínio do Fato".