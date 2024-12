Prisão de PM é cortina de fumaça; política violenta de Tarcísio não mudará

O policial do policiamento ostensivo com motocicletas Luan Felipe Alves Pereira, de 29 anos, fez justiçamento de mão própria, fardado e com divisa da PM.

Depois de perseguir o motociclista Marcelo do Amaral, um jovem de 25 anos desarmado e assustado, arremessou-o do alto de uma ponte no bairro Cidade Ademar, zona sul paulistana.

Populares tentaram socorrer a vítima ferida, mas os policiais motorizados da polícia do governador Tarcísio impediram. Atenção: impediram a prestação de socorro.

Ao sair das águas do poluído córrego, um esgoto a céu aberto, Marcelo sangrava na cabeça e estava completamente atordoado.

O policial militar que atirou o jovem no riacho, já esteve envolvido na morte de um motoqueiro em Diadema, no ano passado, como relatou o colunista do UOL Josmar Jozino. Disparou 12 tiros contra ele e depois alegou resistência e legítima defesa. Esqueceu do excesso dos 12 disparos.

Em entrevista, uma testemunha do desumano ato de o policial jogar um jovem do alto de uma ponte, num córrego-esgoto, disse: " A Polícia Militar era para ser a nossa segurança. Em vez disso, é o nosso medo".