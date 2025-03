Elon Musk encarna o novo modelo de 'senhor das guerras'

Musk deixou a condição de assessor e virou conselheiro público de Trump. Sustentou, com a conhecida arrogância dos que recuam com o rabo entre as pernas quando contrariados, que os EUA deveriam sair da Otan (Organização do Tratado do Atlântico Norte). Talvez não saiba que os Estados Unidos usaram e abusaram da aliança militar, que deu cobertura até para a retirada americana do Afeganistão. Certamente, não sabe que a Otan integra o sistema de alianças pós-Segunda Guerra, liderado pelos EUA.

Segundo Musk, "não faz sentido que a América pague pela defesa da Europa".

Um "senhor da guerra", como ensinam os operadores do direito internacional público, atua nos chamados "Estados falidos", como acontece, por exemplo, na Líbia.

Pelo direito internacional —o direito das gentes—, em um "Estado falido", a autoridade governativa central e nacional desmoronou e existe apenas formalmente.

Voltemos à Líbia. A região rica da Cirenaica, com sua capital, é controlada por multinacionais do petróleo e empresários. As regiões desérticas e a capital Trípoli são dominadas pelos "senhores da guerra".

Os americanos, evidentemente, não vivem em um "Estado falido", deteriorado, mas têm um "cyber senhor da guerra", um tipo intrometido que encena uma "mise en scène" para sustentar um presidente em busca do totalitarismo.