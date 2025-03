Encontro EUA-Ucrânia: Putin devolverá as 20 mil crianças deportadas?

O próprio secretário de Estado, Marco Rubio, ao final da reunião ocorrida na histórica região portuária de Gidá, ressaltou: agora, "a bola está com os russos". Na verdade, com o autocrata Putin.

Cessar-fogo por 30 dias

Não há dúvida de que Putin aceitará um cessar-fogo por 30 dias.

Essa garantia o presidente Trump já tinha obtido do russo. Aliás, segundo informações que circularam entre as agências de inteligência, isso ocorreu bem antes do tumultuado encontro no Salão Oval da Casa Branca entre Trump e o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky.

O cessar-fogo será útil para a Rússia realinhar, municiar e permitir o descanso de suas tropas.

No fim de semana, as tropas russas bombardearam pesadamente a região próxima a Odessa, no litoral do Mar Negro, causando grandes danos materiais. Nessa área estão localizados os geradores de eletricidade e as distribuidoras de gás que abastecem os ucranianos.