No desespero, Bolsonaro volta a cogitar cargo de senador vitalício

Diante do fracasso do evento bolsonarista do domingo na orla de Copacabana, falsamente dado como de busca de sensibilização para se anistiar os envolvidos diretamente no episódio golpista e danoso do 8 de Janeiro, voltou-se à ideia de tornar Jair Bolsonaro "senador vitalício". Isso por emenda constitucional e a atropelar a inelegibilidade declarada pelo TSE (Tribunal Superior Eleitoral).

Dei uma pesquisada nos países que, com base na Constituição, colocam os seus ex-presidentes como senadores vitalícios.



Burundi, República Democrática do Congo e Ruanda têm como membros permanentes do Senado os seus antigos chefes de Estado.



O Paraguai tem também, mas com uma peculiaridade. O ex-presidente transforma-se em senador vitalício, sem direito a voto. Pode usar a tribuna, opinar em comissões, mas está proibido de votar. A meta principal é dar testemunho da sua experiência.



No Brasil, caso aprovado por emenda constitucional o cargo de senador perpétuo, teremos uma outra peculiaridade.



Peculiaridade bananeira, de matriz ofensiva à ética e à moral.

O par: Collor

O golpista Jair Bolsonaro, péssimo militar, péssimo parlamentar e péssimo presidente, teria como par Fernando Collor de Mello que, além do impeachment sofrido em antiga decisão do Senado, foi recentemente condenado por corrupção passiva e lavagem de dinheiro pelo STF (Supremo Tribunal Federal).



Collor encontra-se condenado definitivamente no STF pelos dois supracitados crimes. O processo tramita em fase limitada apenas para o acertamento de penas, em reduzido recurso de embargos.



Outro ponto, agora ético. Num Estado constitucional, democrático, republicano, com separação de poderes, como ocorre no nosso Brasil, não haveria fórmula legítima para colocar-se, no Poder Legislativo elaborador de leis, um golpista do tipo Jair Bolsonaro.



Trata-se de ex-presidente, Bolsonaro, que quis rasgar a nossa Constituição. Mais ainda, transformar-se em ditador, com derrubada do presidente legitimamente eleito.



Bolsonaro como senador vitalício seria, para usar uma expressão latina cunhada pelos romanos, uma "contradictio in adjecto" (contradição pelos argumentos) e, também, provocaria um dano moral "in re ipsa" (visível, sem precisar de comprovação).



Domingo, no seu discurso numa orla de Copacabana esvaziada, com pouco mais de 18 mil gatos-pingados, Bolsonaro voltou a sugerir que "não perdeu a eleição de 2022 no voto".



Como se percebe, Bolsonaro continua com o discurso mentiroso e que serviu de motivo ao golpismo, este desejado desde o primeiro dia que assumiu a presidência e tramado no palácio, quarteis, acampamentos etc.