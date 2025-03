Bolsonaro será réu, e filho prepara vingança nos EUA

O único que, depois da sustentação oral, saiu esperançoso foi o general Paulo Sérgio Nogueira, ex-comandante do Exército e ex-ministro da Defesa de Bolsonaro. Ele continuou, por meio de sua defesa técnica, a afirmar ter se colocado, junto com os ex-comandantes do Exército e da Aeronáutica, contra o golpe de Estado proposto por Jair Bolsonaro.

Justa causa

Na fase de recebimento ou rejeição da denúncia, não se faz análise comparativa-valorativa entre as provas colhidas e juntadas na fase pré-processual, pela polícia judiciária, em inquérito.

Para o recebimento da denúncia, há necessidade de justa causa. Isso quer dizer que a pretensão exposta na denúncia de punir deve estar baseada em indícios suficientes de autoria e prova da materialidade.

No caso em exame pela Primeira Turma, há prova com lastro de suficiência; basta atentar para os relatos extrajudiciais dos antigos comandantes do Exército e da Aeronáutica e para a delação premiada de Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Bolsonaro na Presidência.

O princípio que rege a fase de aceitação da denúncia é o "in dubio pro societate". Na dúvida, decide-se pelo recebimento da ação penal (denúncia) e instauração do processo criminal, em favor da sociedade. Por meio do procurador-geral, a sociedade tem legitimidade para buscar a comprovação da alegação. Se a dúvida permanecer na decisão final de mérito (condenação ou absolvição), aplica-se o princípio inverso, ou seja, na dúvida em favor do réu: "in dubio pro reo". E é assim porque o réu é presumidamente inocente, militando em seu favor (favor rei) a presunção de não culpabilidade.