Decreto que exclui cidadania italiana discrimina e revolta descendentes

A Itália já adotava o critério do jus sanguinis —o direito de sangue— como base para a transmissão da cidadania. Essa tradição antecede a unificação de 1861 e foi reforçada pela Constituição republicana de 1948, cujo artigo 22 declara que ninguém pode ser privado da cidadania.

No entanto, apesar da mobilização externa, nas eleições venceu Prodi, não Berlusconi. A manobra falhou. Mas o mundo deu mais uma volta. Do legado de Berlusconi surgiu a liderança de Antonio Tajani, hoje vice-premiê e ministro das Relações Exteriores no governo de Giorgia Meloni, líder do partido Fratelli d'Italia e ex-integrante da juventude fascista.

É Tajani quem assina o polêmico decreto-lei 36, de 28 de março de 2025. Aprovado em regime de urgência —sem que houvesse qualquer urgência real— o decreto limita drasticamente a transmissão da cidadania por jus sanguinis, sobretudo a partir da segunda geração, e aplica efeitos retroativos que ameaçam direitos já adquiridos por descendentes no mundo inteiro.

O mesmo partido Forza Italia, que antes incentivava a cidadania para ganhar votos no exterior, agora se transforma no Forza Italia que "taglia la cittadinanza" —corta a cidadania. "O tempora, o mores!", gritaria Cícero, cujo busto ainda repousa no Senado italiano e cujo espírito jurídico parece ter sido ignorado.

Italianidade