Boicote a produtos italianos por lei que restringe cidadania é estupidez

O decreto da premiê Giorgia Meloni, que teve como idealizador o vice-premiê e ministro das relações exteriores Antonio Tajani, além de inconstitucional e discriminatório, causa humilhação.

Afinal, os brasileiros com ítalo-descendência serão penalizados pelo Decreto-lei do governo da primeira-ministra Giorgia Meloni. Os brasileiros 'oriundi' de terceira e mais gerações serão, na terra dos seus ancestrais, considerados estrangeiros.

O boicote atingirá a economia movimentada pela Itália. Em cheio atingirá os italianos residentes no país europeu, afetará a manutenção dos postos de trabalho e a crise econômica, caso aconteça, afetará primeiramente os mais pobres.

Os proponentes do boicote, e certamente com eles estão os criminosos que operam e lucram com a chamada "indústria do passaporte", devem abandonar essa má e antidemocrática ideia.

Um caminho democrático foi escolhido pelo Grupo Cidadania Viva, contrário ao decreto.

Com base na tradição italiana, farão um protesto hoje, sábado, na praça Cidade de Milão, no bairro paulistano do Ibirapuera. Um protesto pacífico, ordeiro e com base na garantia da liberdade de reunião.