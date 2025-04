Para tentar salvar Collor, Nunes e Gilmar usam jurisprudência absurda

Paulo Maluf, com atestados médicos, arrancou uma decisão considerada humana. Foi cumprir pena em casa, no lar doce lar, na sua mansão. Com isso, teve sobrevida e ainda está entre nós.

O juiz trabalhista apelidado de Lalau, que entrou para o Judiciário trabalhista sem concurso público, também apresentou-se com o "pé na cova".

Lalau foi para casa, onde viveu, em sistema de prisão albergue domiciliar humanitário, muitos anos. Os seus vizinhos gostaram da solução da prisão domiciliar para Lalau: uma viatura policial ficava na rua, em frente à casa do juiz. Para os vizinhos, isso afastava os ladrões, muito ativos naquele bairro de ricos.

Pelo acenado pelo ministro Moraes, o moribundo Collor pode sair da cadeia. Moraes determinou a juntada de atestados médicos a comprovar o grave, e até então desconhecido, estado de saúde de Collor.

Enfim, Collor, que tentou absolvição e até redução de penas para a prescrição da ação com relação ao crime de corrupção passiva (embolsou R$ 20 milhões), parece estar a caminho do lar doce lar, com vista privilegiada para o mar.

Jurisprudência

Theotônio Negrão, notável advogado, jurista de respeito e autor do primeiro código de processo civil anotado com doutrina e, em especial, jurisprudência dos tribunais, sempre dizia: "Tem sempre uma jurisprudência para satisfazer o gosto da parte processual". Para rábulas, uma jurisprudência sempre ao gosto do freguês,