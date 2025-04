Trump, a ficha começou a cair em relação a Putin após funeral do papa?

Lavrov reclamou do grupo ucraniano que participa dos encontros de busca de paz: deveriam aliviar posições, destacou Lavrov. Para os especialistas em direito internacional e diplomatas de pijama, Lavrov referia-se à resistência na cessão de territórios e, ainda, na pretendida devolução da Crimeia. No particular, até Trump entende a Crimeia como russa, por fato consumado há anos, pós-invasão e consolidação.

Entre otimistas e pessimistas, temos aqueles que se preocuparam em observar fatos circunstanciais. Por exemplo, Trump continuar a chamar o presidente ucraniano de 'mister' Zelensky, e o russo de Wladimir.

Numa chave de leitura diplomática, Wladimir, pelo tratamento, significa pessoa amiga. Quanto ao emprego de "mister" ao ucraniano, demonstra uma distância intencional, posta para ser notada até pelos distraídos.

Olhares supérfluos

No campo da superficialidade, o destaque ficou pela inadequação do trajar de Trump. Quase um 'gossip' não estivesse em jogo o funeral do pranteado papa Bergoglio, chamado nas ruas de Roma de "papa do povo", isto quando do cortejo fúnebre entre a cidade do Vaticano e o central bairro romano, onde encontra-se a basílica de Santa Maria Maggiore, local do sepultamento.

Assim, muitos criticaram Trump pelo seu chamativo terno azul royal, quando o protocolo do Vaticano alertava para cor escura, não vistosa. A propósito, Zelensky estava de preto e havia tirado as divisas militares.