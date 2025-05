Trump dá troco em Putin e fecha acordo com Ucrânia

Shmygal teria advertido, segundo a Bloomberg News, que não se trata de exploração para restituição dos bilhões de dólares repassados pelos EUA durante a guerra de invasão russa. Ou seja, os lucros serão divididos.

Mais ainda, os EUA não mais se oporiam ao ingresso da Ucrânia na União Europeia. Especula-se quanto ao sinal verde para ingresso da Ucrânia como membro da Otan, logo finde a guerra.

Num outro e coordenado front, o assessor especial de Trump para a Ucrânia, o general Keith Kellogg, em entrevista à Fox, afirmou que as tropas russas estão movendo-se, dada a resistência, com dificuldade, pois, conforme apurado, "progridem metros, e não quilômetros". Kellogg confirmou que o acordo de exploração de terras raras está fechado.

Pelo que se sabe, das quatros províncias objeto de desejo de Putin, apenas duas estão sob controle russo.

Com o acordo firmado, dinheiro, informações de inteligência e apoio militar do parceiro norte-americano voltariam a motivar as tropas ucranianas, enquanto a Europa prepararia novas sanções econômicas contra a Rússia.

O acordo ainda não está formalizado, mas o martelo parece já estar batido, e até Kellogg afirmou que entre hoje e amanha será assinado.