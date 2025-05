Com anistia neutralizada, bolsonarismo parte para a picaretagem

Mas, o Congresso, sob pressão bolsonarista e temor ao STF, procurou costurar um acordo para favorecer àqueles usados como massa de manobra golpista e pesadamente condenados, por crimes considerados autônomos, Bolsonaro fora. O supracitado acordo, pelo noticiado, foi celebrado entre o Legislativo, pelos presidentes da Câmara e Senado, e o Judiciário, pelo presidente Luís Roberto Barroso e o aval de Alexandre de Moraes, responsável pelas apurações dos crimes de golpe de estado, abolição violenta do estado de direito, associação criminosa, danos e dilapidações.

Para Bolsonaro o tiro saiu pela culatra, pois, como se diz no popular, foi "barrado do baile". Em outras palavras, não haverá anistia. No lugar, um acordo com novos tipos penais e penas reduzidas a crime influenciado por multidão.

Com novos tipos penais, a 'raia miúda' condenada poderá, em incidente do processo de execução de penas, obter penas e regime diverso da privação da liberdade em prisão fechada.

Desespero e picaretagem

No desespero ao perceber a anistia escapar pelos vãos dos dedos das mãos, Bolsonaro mirou na imunidade parlamentar buscada pelo deputado Alexandre Ramagem (PL-RJ), do chamado "núcleo crucial" do golpe de Estado.

Conhecido 'trapalhão' e sempre direcionando o olhar apenas ao próprio umbigo, interesse, Bolsonaro esqueceu da satírica observação do poeta romano Horácio, morto em novembro no ano 8 a.C.