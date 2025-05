Conclave: Cardeal é alvo de primeira puxada de tapete papável

No primeiro escrutínio do próximo 7 de maio, na visão de dois vaticanistas amigos consultados por este colunista colaborador do UOL, vários nomes surgirão, de grupos ainda isolados. Depois, grupos se aproximam em torno de um só nome, capaz de ultrapassar o teto de 2/3.

Sobre o processo eleitoral, com alterações promovidas pelo papa Wojthila e motificação por papa Ratzinger, já comentei nesta coluna.

Até o momento, existem apenas menções de nomes dados como fortes candidatos, o que não quer dizer muita coisa, dada a dinâmica e o sufragado poder empacar numa votação, sem progredir, no cado de escrutínio posterior, em número de votos.

Com vocação pastoral desponta o nome de Matteo Zuppi. O mais conservador, com a preferência no site americano Catholic-vote, é o cardeal Robert Prevost.

Dois 'bergoglianos' são apontados nas listas de apostas. O próprio Parolin e Mario Grech.

Para a primeira votação, serão votados, na visão dos vaticanistas, o felipino Luis Antonio Tagle e o francês Jean Mark Aveline.